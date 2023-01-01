Биография

Тео Ю — корейский актер, режиссер и продюсер, оператор, композитор и монтажер. Родился в Кельне 11 апреля 1981 года. Учился в институте театра и кино Ли Страсберга, сразу после окончания поступил на курс драматического искусства Королевской академии в Лондоне. Еще во время учебы Тео начал сниматься в небольших проектах, активно участвовал в театральных постановках и был достаточно известным актером в театральной среде. Он играл как в классических произведениях, так и в современных пьесах. Кроме того хорошо играет в баскетбол, увлекается танцами — хип-хопом и танго. Кинодебют Тео Ю начался с фильма «Граница Бруклина». Всего в фильмографии актера 35 картин в жанре драма, мелодрама, комедия. Он снимался во многих известных фильмах и сериалах «Эмоции на замену», «Канун Нового года», «Момент», «Похищение биткоинов», «Черные деньги», «Лето», «Вымышленная любовь». Был режиссером и продюсером киноленты «Залечь на дно в Бельгии».