Грязные деньги (фильм, 2024) смотреть онлайн

Двое полицейских планируют ограбить китайскую мафию, однако этим навлекают на себя не только гнев преступников, но и коллег. Поклонникам закрученных криминальных триллеров будет интересно смотреть «Грязные деньг�и», корейский фильм с мрачной атмосферой.



Нечистый на руку детектив Мёндык получает шанс навсегда изменить свою жизнь. Он узнает от одного из преступников, что мафия из сеульского Чайнатауна планирует передачу крупной суммы грязных денег своему китайскому боссу. Мёндык вместе с напарником Тонхёком собирается воспользоваться ситуацией и ограбить бандитов, ведь им обоим позарез нужны деньги. Поначалу план кажется простым: найти помощника, который добудет огнестрел, обзавестись логовом, где можно спрятать деньги, и застать мафиози врасплох. Однако на деле все выходит куда сложнее, а по следу Мёндыка начинает идти его старый коллега, который слишком много знает.



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