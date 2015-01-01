Сюжет

Четверо мужчин отправляются в логово каннибалов. Атмосферный вестерн для любителей пощекотать нервы с Куртом Расселом и Мэттью Фоксом в главных ролях.



Действие фильма происходит на Диком Западе в конце XIX века. Двое опасных бандитов, Бадди и Первис, специализируются на грабежах и убийствах. Они нападают на спящих путников, после чего крадут их ценные вещи. Однажды утром местные каннибалы убивают Бадди, но его спутнику удается сбежать. Первис натыкается на маленький городок, где надеется скрыться от преследования. Планы бандита рушатся, когда отважный шериф по имени Фрэнк Хант сажает его под арест. Неожиданно каннибалы нападают на город, захватывая нескольких жителей в плен, в том числе и Первиса. Хант понимает, что настало время вступить в борьбу и спасти людей от зверской судьбы. Храбрый шериф собирает команду из надежных помощников, и они отправляются на рискованное задание — освободить пленных из логова каннибалов.



Смогут ли Фрэнк и его попутчики успешно выполнить свою миссию, узнаете в оригинальном вестерне с элементами хоррора «Костяной томагавк». Фильм 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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