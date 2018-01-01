WinkОлег Форостенко
Олег Форостенко
- Карьера
- Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 24 июня 1942 г. (83 года)
Фильмография
Актёр дубляжа
- 7.6
Манкимэн2024, 116 мин
- 8.5
Боец: Король ринга2022, 102 минБесплатно
- 7.8
Шесть минут до полуночи2020, 95 минБесплатно
- 8.2
Костяной томагавк2015, 126 минБесплатно
- 9.3
Маленький принц2015, 101 мин
- 9.3
Кот Гром и заколдованный дом2013, 81 мин
- 8.6
Гамбит2012, 85 мин
- 6.5
Право на «лево»2011, 102 минБесплатно
- 8.6
Железная леди2011, 100 минБесплатно
- 8.6
Бесподобный мистер Фокс2009, 83 мин
- 9.0
Случайный муж2008, 86 минБесплатно
- 8.6
Набережная Орфевр, 362004, 106 мин
- 9.1
Агент Джонни Инглиш2003, 83 мин