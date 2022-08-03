8.52022, Prizefighter: The Life of Jem Belcher
Драма, Исторический102 мин18+
Фильм Боец: Король ринга (2022)
О фильме
Спортивная драма с Расселом Кроу о легендарном британском боксере, которого в своих работах упоминали Диккенс и Конан Дойл. Уроженец Бристоля Джем Бэлчер рос в небогатой, но славной семье – его дедушка был выдающимся кулачным бойцом. Вдохновленный его примером Джем с детства мечтал связать свою жизнь с единоборствами и, невзирая на неодобрение матери, в конце 1790-х отправился в Лондон, где громко заявил о себе в спарринге с опытным боксером из Ковент-Гардена. Так началась недолгая, во многом трагическая, но яркая карьера спортсмена, оказавшего огромное влияние на развитие и становление бокса. Смотрите фильм 2022 года «Боец: Король ринга» на Wink онлайн.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрСпортивный, Исторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэниэл
Грэм
- МХАктёр
Мэтт
Хукингс
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Мартон
Чокаш
- ДМАктриса
Джоди
Мэй
- ДГАктёр
Джулиан
Гловер
- СБАктёр
Стивен
Беркофф
- ГФАктёр
Глен
Фокс
- РЧАктёр
Рики
Чаплин
- ЛМАктриса
Люси
Мартин
- МХСценарист
Мэтт
Хукингс
- МХПродюсер
Мэтт
Хукингс
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- МБПродюсер
Майкл
Брин
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- КФХудожник
Крис
Фаган
- ДПХудожник
Донатас
Пирстелис
- ХНХудожница
Хейли
Небауэр
- КХХудожница
Кейт
Хефферман
- КГМонтажёр
Крис
Гилл