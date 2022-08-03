Спортивная драма с Расселом Кроу о легендарном британском боксере, которого в своих работах упоминали Диккенс и Конан Дойл. Уроженец Бристоля Джем Бэлчер рос в небогатой, но славной семье – его дедушка был выдающимся кулачным бойцом. Вдохновленный его примером Джем с детства мечтал связать свою жизнь с единоборствами и, невзирая на неодобрение матери, в конце 1790-х отправился в Лондон, где громко заявил о себе в спарринге с опытным боксером из Ковент-Гардена. Так началась недолгая, во многом трагическая, но яркая карьера спортсмена, оказавшего огромное влияние на развитие и становление бокса. Смотрите фильм 2022 года «Боец: Король ринга» на Wink онлайн.

