Боец: Король ринга
Wink
Фильмы
Боец: Король ринга
8.52022, Prizefighter: The Life of Jem Belcher
Драма, Исторический102 мин18+

Фильм Боец: Король ринга (2022)

О фильме

Спортивная драма с Расселом Кроу о легендарном британском боксере, которого в своих работах упоминали Диккенс и Конан Дойл. Уроженец Бристоля Джем Бэлчер рос в небогатой, но славной семье – его дедушка был выдающимся кулачным бойцом. Вдохновленный его примером Джем с детства мечтал связать свою жизнь с единоборствами и, невзирая на неодобрение матери, в конце 1790-х отправился в Лондон, где громко заявил о себе в спарринге с опытным боксером из Ковент-Гардена. Так началась недолгая, во многом трагическая, но яркая карьера спортсмена, оказавшего огромное влияние на развитие и становление бокса. Смотрите фильм 2022 года «Боец: Король ринга» на Wink онлайн.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Спортивный, Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Боец: Король ринга»