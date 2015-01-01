Маленький принц
Wink
Детям
Маленький принц

Маленький принц (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.42015, The Little Prince
Мультфильм101 мин6+

О фильме

Мир невозможен без фантазии и приключений.Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства, юмора и настоящей дружбы.

Маленький принц смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада, Франция
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD, SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленький принц»