Маленький принц (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.42015, The Little Prince
Мультфильм101 мин6+
О фильме
Мир невозможен без фантазии и приключений.Так начинается большое путешествие девочки — полное опасностей, волшебства, юмора и настоящей дружбы.
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СтранаКанада, Франция
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD, SD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- МОРежиссёр
Марк
Осборн
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Маккензи
Фой
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актриса
Марион
Котийяр
- РОАктёр
Райли
Осборн
- Актёр
Джеймс
Франко
- БКАктёр
Бад
Корт
- Актёр
Бенисио
Дель Торо
- РДАктёр
Рики
Джервэйс
- Актёр
Альберт
Брукс
- БПСценарист
Боб
Персичетти
- АдСценарист
Антуан
де Сент-Экзюпери
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рассам
- АСПродюсер
Атон
Сумаш
- АВПродюсер
Алексис
Вонарб
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Чулпан
Хаматова
- Актёр дубляжа
Сергей
Гармаш
- Актёр дубляжа
Константин
Хабенский
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- РХКомпозитор
Ричард
Харви
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер