Биография

Маккензи Фой — американская актриса и фотомодель. Удостоена премии «Сатурн». Родилась в Лос-Анджелесе 10 ноября 2000 года. В возрасте трех лет Маккензи стала успешной моделью. Благодаря своей красоте девочка участвовала в фотосессиях для брендов «Дисней», «Барби», «Эсте Лаудер». Параллельно она брала уроки танцев, степа и игры на рояле. Первую актерскую работу Маккензи получила в телесериале. Вскоре девочка уже играла в крупных голливудских проектах вместе с опытными звездами. Сейчас Фой активно строит кинокарьеру, снимается для рекламы, увлечена танцами, музыкой и тхэквондо. Актриса имеет черный пояс в боевом искусстве. Фильмография Маккензи Фой представлена картинами «Долго и счастливо», «Вспомни, что будет», «Гавайи 5.0», «Сумерки. Сага. Рассвет», «Заклятие», «Интерстеллар», «Щелкунчик и четыре королевства». Актриса озвучила персонажей анимационных фильмов «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя», «Дети из товарного вагона», «Маленький принц».