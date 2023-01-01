Биография

Бенисио Дель Торо – актер, режиссер, сценарист и кинопродюсер. Лауреат премий «Оскар», «Золотой Глобус», BAFTA, «Гойя», «Эмми», «Серебряный медведь» и «Независимый дух» (дважды). Бенисио родился в городке Сан-Хермане в Пуэрто-Рико. По происхождению актер испанец: отец Бенисио Дель Торо – каталонец, а мать – из Страны Басков. Также, по утверждению Дель Торо, он имеет американские корни. В юности по настоянию отца Бенисио отправился изучать основы бизнеса в университет Калифорнии, однако в скором времени бросил учебу и оправился в Нью-Йорк, а затем и в Лос-Анджелес, чтобы изучить актерское мастерство. Дебютировал в сериале «Полиция Майами», после чего был замечен режиссерами. От голливудских агентов поступил ряд интересных предложений. Так началась карьера Дель Торо. Бенисио – разноплановый актер, но предпочитает работать в жанре драмы или триллера. Он запомнился зрителям ролями в таких фильмах, как «Гавана, я тебя люблю», «Траффик», «Подозрительные лица» и «Большой куш». За роль второго плана в фильме «21 грамм» получил премию «Оскар».