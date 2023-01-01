Биография

Чулпан Хаматова — российская актриса театра и кино. Обладательница государственных премий. Занимается общественной работой. Входит в сотню влиятельных женщин страны. Родилась в Казани 1 октября 1975 года. В детстве будущая артистка увлекалась спортом и занималась фигурным катанием. После школы поступила в финансово-экономический институт, однако еще до 1-го сентября перешла в театральное училище. Далее пошла на учебу в ГИТИС. Выступив на сцене нескольких театров, вошла в труппу «Современника», где сыграла много главных ролей. Еще во время учебы Чулпан Хаматова начала сниматься в кино. Первый фильм — «Время танцора». Популярность актрисе принесла роль Риты в «Стране глухих». Чулпан часто появляется на экранах ТВ в качестве телеведущей или участницы шоу. Также занимается озвучиванием фильмов, мультиков и аудиокниг.