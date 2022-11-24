Лунный папа (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
7.71999, Лунный папа
Драма, Комедия103 мин18+
О фильме
В одной жаркой восточной стране, на берегу моря, в шумном и пёстром посёлке жила девушка Мамлакат. Она очень любила своего отца и несчастного брата, потерявшего на войне рассудок. Но больше всего на свете она любила театр. Ей казалось, что актёры - самые необыкновенные люди на свете.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
