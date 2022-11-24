Лунный папа (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

Лунный папа
1999, Лунный папа
Драма, Комедия, 103 мин, 18+

О фильме

В одной жаркой восточной стране, на берегу моря, в шумном и пёстром посёлке жила девушка Мамлакат. Она очень любила своего отца и несчастного брата, потерявшего на войне рассудок. Но больше всего на свете она любила театр. Ей казалось, что актёры - самые необыкновенные люди на свете.


Страна
Германия, Австрия, Россия, Франция, Япония, Швейцария, Узбекистан
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

