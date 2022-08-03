Найти и полюбить (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
6.92018, The Bra
Драма, Комедия89 мин18+
О фильме
Нурлан водит поезда по до боли знакомому маршруту. Один из перегонов особенно опасен. Буквально на рельсах здесь течeт размеренная жизнь: мужчины играют в нарды, дети в мяч, женщины сушат бельe на верeвках, растянутых аккурат поперeк рельсов. О приближении поезда свистком предупреждает мальчик, но времени у него мало, и поезд то и дело привозит в депо зацепившиеся за него в пути вещи жителей. Нурлан каждый раз добросовестно возвращает их владельцам.
СтранаАзербайджан, Германия
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD, SD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.6 IMDb