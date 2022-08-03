Нурлан водит поезда по до боли знакомому маршруту. Один из перегонов особенно опасен. Буквально на рельсах здесь течeт размеренная жизнь: мужчины играют в нарды, дети в мяч, женщины сушат бельe на верeвках, растянутых аккурат поперeк рельсов. О приближении поезда свистком предупреждает мальчик, но времени у него мало, и поезд то и дело привозит в депо зацепившиеся за него в пути вещи жителей. Нурлан каждый раз добросовестно возвращает их владельцам.

