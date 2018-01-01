Wink
Найти и полюбить
Актёры и съёмочная группа фильма «Найти и полюбить»

Актёры и съёмочная группа фильма «Найти и полюбить»

Режиссёры

Файт Хелмер

Veit Helmer
Режиссёр

Актёры

Мики Манойлович

Miki Manojlovic
АктёрTrain Driver (Nurlan) (в титрах: Miki Manojlovic)
Пас Вега

Paz Vega
АктрисаForgetful woman (Daria)
Чулпан Хаматова

АктрисаPointswoman (Nesrin)
Майя Моргенштерн

Maia Morgenstern
АктрисаCheater (Fidan)
Дени Лаван

Denis Lavant
АктёрApprentice (Kamal)
Ирмена Чичикова

Irmena Chichikova
АктрисаWidow
Иа Шуглиашвили

Ia Shugliashvili
АктрисаSleeping woman
Манал Исса

Manal Issa
АктрисаMother with baby
Боряна Манойлова

Boryana Manoilova
АктрисаBride (Mira)

Сценаристы

Файт Хелмер

Veit Helmer
Сценарист

Продюсеры

Файт Хелмер

Veit Helmer
Продюсер

Монтажёры

Винсент Ассман

Vincent Assmann
Монтажёр

Композиторы

Сирил Морин

Cyril Morin
Композитор