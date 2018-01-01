Биография

Пас Вега — испанская актриса, востребованная в американском кино. Номинант и обладатель премии «Гойя», также получала призы различных кинофестивалей. Родилась в Севилье 2 января 1976 года. Еще будучи школьницей, девочка побывала на спектакле, после чего захотела стать актрисой. Поэтому для получения профессионального образования выбрала театральную школу. Поначалу были эпизодические роли в сериалах и нескольких полнометражных фильмах, пока актрису не пригласили в ситком «7 жизней» – это адаптированная для Испании версия «Друзей». Роль была не основной, но принесла Пас Веге известность. В результате актриса получила приглашения в два громких проекта – «Никто никого не знает» и «Люсия и секс». Затем был оскароносный «Поговори с ней» и международный дебют, который пришелся на комедию «Испанский английский». В фильме «10 шагов к успеху» ее партнером по площадке стал Морган Фримен. Также она снялась в кинолентах «Помпеи», «Принцесса Монако» и «Рэмбо: Последняя кровь». Несмотря на востребованность в Голливуде, актриса продолжает сниматься и в европейском кино. Приглашают ее и в сериалы, например «Калейдоскоп» и «ОА».