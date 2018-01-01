Пас Вега
Paz Vega
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 2 января 1976 г. (49 лет)
Биография
Пас Вега — испанская актриса, востребованная в американском кино. Номинант и обладатель премии «Гойя», также получала призы различных кинофестивалей. Родилась в Севилье 2 января 1976 года. Еще будучи школьницей, девочка побывала на спектакле, после чего захотела стать актрисой. Поэтому для получения профессионального образования выбрала театральную школу. Поначалу были эпизодические роли в сериалах и нескольких полнометражных фильмах, пока актрису не пригласили в ситком «7 жизней» – это адаптированная для Испании версия «Друзей». Роль была не основной, но принесла Пас Веге известность. В результате актриса получила приглашения в два громких проекта – «Никто никого не знает» и «Люсия и секс». Затем был оскароносный «Поговори с ней» и международный дебют, который пришелся на комедию «Испанский английский». В фильме «10 шагов к успеху» ее партнером по площадке стал Морган Фримен. Также она снялась в кинолентах «Помпеи», «Принцесса Монако» и «Рэмбо: Последняя кровь». Несмотря на востребованность в Голливуде, актриса продолжает сниматься и в европейском кино. Приглашают ее и в сериалы, например «Калейдоскоп» и «ОА».
Фильмография
Актриса
- 7.7
Без связи2024, 93 минБесплатно
- 8.5
Детки в порядке2022, 81 минБесплатно
- 7.6
13 минут2022, 100 мин
- 8.0
Святым тут не место2021, 95 мин
- 6.7
Найти и полюбить2018, 89 минБесплатно
- 8.5
Римские свидания2015, 87 минБесплатно
- 9.0
Принцесса Монако2014, 98 мин
- 7.3
Исчезновение2008, 92 минБесплатно
- 8.1
10 шагов к успеху2006, 77 минБесплатно