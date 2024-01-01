Без связи (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Успешный менеджер делает все, чтобы избавиться от зависимости от смартфона и сохранить брак. Комедия «Без связи» — фильм о том, как важно правильно расставлять приоритеты.
Менеджер логистической фирм�ы Карлос жить не может без телефона. Дни напролет он разбирает почту, проводит видеоконференции, раздает указания даже в нерабочее время. В результате карьера Карлоса идет в гору, а вот в отношениях с женой Аделой наступает серьезный кризис. Аделе, в свою очередь, надоело быть на вторых ролях, а после ряда происшествий ее терпение подходит к концу. Она ставит мужу ультиматум: либо он разбирается с зависимостью от смартфона, либо развод. Карлос соглашается и вступает в реабилитационную группу для телефоноголиков.
Сможет ли он найти баланс между личной жизнью, работой и любимым телефоном, расскажет фильм «Без связи», смотреть онлайн который можно на Wink.
Без связи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- СРРежиссёр
Сантьяго
Рекуехо
- АСАктёр
Адриан
Суар
- Актриса
Пас
Вега
- РБАктёр
Рамон
Бареа
- Актриса
Эва
Сантоларья
- ПКАктёр
Пепе
Карраско
- Актриса
Клара
Алонсо
- ЧРАктриса
Чаро
Реина
- ХААктёр
Хосе
Альварес-Босе
- ВПАктёр
Василиос
Папатеочарис
- СРСценарист
Сантьяго
Рекуехо
- ЭКПродюсер
Эдуардо
К�арнерос
- ДНПродюсер
Давид
Нараньо
- СРПродюсер
Сантьяго
Рекуехо
- ТЭПродюсер
Тоно
Эскудеро
- ЛВКомпозитор
Лукас
Видаль