Без связи (фильм, 2024) смотреть онлайн

Успешный менеджер делает все, чтобы избавиться от зависимости от смартфона и сохранить брак. Комедия «Без связи» — фильм о том, как важно правильно расставлять приоритеты.



Менеджер логистической фирм�ы Карлос жить не может без телефона. Дни напролет он разбирает почту, проводит видеоконференции, раздает указания даже в нерабочее время. В результате карьера Карлоса идет в гору, а вот в отношениях с женой Аделой наступает серьезный кризис. Аделе, в свою очередь, надоело быть на вторых ролях, а после ряда происшествий ее терпение подходит к концу. Она ставит мужу ультиматум: либо он разбирается с зависимостью от смартфона, либо развод. Карлос соглашается и вступает в реабилитационную группу для телефоноголиков.



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