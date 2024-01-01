Без связи
Wink
Фильмы
Без связи
7.32024, No puedo vivir sin ti
Комедия93 мин18+

Без связи (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Успешный менеджер делает все, чтобы избавиться от зависимости от смартфона и сохранить брак. Комедия «Без связи» — фильм о том, как важно правильно расставлять приоритеты.

Менеджер логистической фирмы Карлос жить не может без телефона. Дни напролет он разбирает почту, проводит видеоконференции, раздает указания даже в нерабочее время. В результате карьера Карлоса идет в гору, а вот в отношениях с женой Аделой наступает серьезный кризис. Аделе, в свою очередь, надоело быть на вторых ролях, а после ряда происшествий ее терпение подходит к концу. Она ставит мужу ультиматум: либо он разбирается с зависимостью от смартфона, либо развод. Карлос соглашается и вступает в реабилитационную группу для телефоноголиков.

Сможет ли он найти баланс между личной жизнью, работой и любимым телефоном, расскажет фильм «Без связи», смотреть онлайн который можно на Wink.

Без связи смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Аргентина, Испания
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.0 IMDb