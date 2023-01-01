Биография

Эва Сантоларья — испанская актриса театра и кино. Родилась в Барселоне 2 мая 1975 года. Будущая артистка училась на юридическом факультете, но бросила его ради актерской карьеры. Изучала ремесло в школах Orfeo de Sants, Timbal, Memory. Играла на театральной сцене в постановках «Автомобиль» и «Затмение». В 1996 году Эва Сантоларья дебютировала на экране, сыграв в фильме «Сюзанна». Известность получила благодаря съемкам в сериале «Партнеры». Также работала на площадках таких проектов, как «Герои», «Я знаю, кто ты», «Добро пожаловать в семью». В 2022 году вышел сериал «Не стоило лгать», где Сантоларья сыграла одну из ключевых ролей.