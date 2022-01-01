13 минут (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
У них есть всего несколько минут, чтобы спастись от стихии: фильм-катастрофа о смертоносном урагане.
Четыре семьи борются за спасение в маленьком городке в Оклахоме. Начинается ужасная гроза, но у них и без нее хватает проблем. Джесс пытается найти общий язык с юной дочерью Мэдди и вдруг узнает, что девушка беременна и думает об аборте. Рик и Тэмми пытаются справиться с неожиданной новостью, которую им сообщил сын. У испанцев Карлоса и Аны начинаются проблемы с работой — возможно, им придется уехать. Брэд и Ким растят особенную дочь. Ким — антикризисный менеджер, а потому именно она замечает приближение катастрофы и понимает, что им всем грозит. Вместе с мужем и Риком они начинают спасать людей. Только вот самая большая опасность угрожает их дочке Пейтон и ее няне Мэдди, застрявшим в пустом доме...
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Спенсер
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Питер
Фачинелли
- УПАктёр
Уилл
Пельтц
- Актёр
Трэйси
Эдкинс
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