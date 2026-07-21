Биография

Уилл Пельтц — американский актер. Родился в Вестчестер-Каунти 30 мая 1986 года. Отец Уилла — известный американский миллиардер Нельсон Пельтц. В юном возрасте будущий актер активно занимался спортом, особое внимание уделяя хоккею. Молодой человек выступал за юниорскую команду Jersey Hitmen и готовился перейти в профессиональную лигу. Однако когда младшая сестра попросила его порепетировать с ней ее роль, Уилла заинтересовало актерское искусство. Наняв агента, молодой человек начал регулярно посещать различные кастинги и прослушивания. В 2009 году он переехал в Лос-Анджелес, чтобы посвятить всего себя актерской деятельности. Начинал Уилл Пельтц с эпизодических ролей в различных телесериалах и полнометражных фильмах. Первым проектом с его участием стал многосерийный триллер «Медиум». Также в начале 2010-х годов актер снялся в проектах «Красавцы», «Погоня» и «Время». В 2012 году он появился в картине «Коллекционер-2». Еще через год его пригласили в фильм «Паранойя». Широкую известность как актер Уилл получил после заметной роли в проекте «Убрать из друзей» 2015 года. В 2019-м Пельтц снялся в рейтинговом сериале «Эйфория». Также зрителям запомнилось его участие в полнометражном фильме «13 минут».