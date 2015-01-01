Убрать из друзей (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

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Фильм «Убрать из друзей» (2015) — триллер, в основу которого легли истории реальных самоубийц Аманды Тодд и Одри Потт. Первоначально фильм режиссера Левана Габриадзе и продюсера Тимура Бекмамбетова носил название «Offline», на фестивале в Монреале был показан под названием «Cybernatural», однако в итоге вышел в прокат под названием «Unfriended». Если вы любите фильмы ужасов, то советуем вам бесплатно смотреть онлайн фильм «Убрать из друзей» в хорошем качестве.Лора Бранс, американская школьница, покончила с собой после того, как кто-то выложил в интернет порочащее видео с ее участием. Лора не смогла смириться с такой «популярностью» и свела счеты с жизнью. Спустя год в чат к ее одноклассникам присоединяется незнакомый пользователь под ником Billy227. Сначала друзья не придают этому никакого значения, списывая его появление на ошибку в программе. Но, когда незнакомец начинает расспрашивать их о том, кто выложил в сеть видео с участием Лоры, молодые люди понимают, что Billy227 не оставит их в покое, пока не получит ответы на свои вопросы… Рекомендуем бесплатно смотреть онлайн «Убрать из друзей» в хорошем качестве.Интересный факт: все показанные в фильме аккаунты Facebook и Skype на самом деле существуют.



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