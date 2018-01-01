Биография

Леван Габриадзе — грузинский кинорежиссер, актер. Родился в Тбилиси 16 ноября 1969 года. Вырос в семье художника Реваза Габриадзе и музыканта Елены Габриадзе, чей дом был одним из центров культурной жизни Тбилиси. Леван с ранних лет был окружен людьми искусства и сам рос творческим ребенком. В 12 лет он создал домашний театр теней, а также впервые снялся в кино. Тогда же начал работать в мастерских Театра марионеток своего отца. После школы изучал актерское мастерство и сценографию в Театральном институте имени Шота Руставели. Уехал в Лос-Анджелес и поступил на факультет дизайна и анимации Калифорнийского университета. После выпуска открыл дизайн-студию Digital Gypsies, которая занималась созданием компьютерной графики к трейлерам голливудских фильмов «Матрица», «Годзилла», «Расплата» и других. В 2000 году приехал в Москву, где начал карьеру режиссера рекламы и кино, а также стал соучредителем кинокомпании Bazelevs Production. Сотрудничал с такими брендами, как Samsung, Билайн, МТС, ГАЗ, Тинькофф, McDonalds. Основал студию дизайна Bold. Леван Габриадзе впервые появился на экране в фильме «Трудное начало». Затем сыграл в фантастической трагикомедии «Кин-дза-дза!». Остался недоволен собственной игрой и решил отказаться от профессии актера. В виде исключения снялся в эпизодах комедийной драмы «Паспорт». Как кинорежиссер дебютировал в спортивной комедии «Выкрутасы». Позже биография пополнилась работой над второй и третьей частями новогодней кинофраншизы «Елки». Представил хоррор «Убрать из друзей». После вышел полнометражный анимационный проект «Знаешь, мама, где я был?». Фильм был создан на основе рисунков и рассказов отца.