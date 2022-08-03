Помешанный на времени
Wink
Фильмы
Помешанный на времени

Помешанный на времени (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.02018, Time Freak
Фантастика, Драма100 мин16+

О фильме

Талантливый студент-физик Стиллман тяжело переживает разрыв с любимой девушкой Дебби и решает во что бы то ни стало вернуть ее. Парень изобретает машину времени и отправляется в прошлое, чтобы исправить все ошибки, допущенные в отношениях с Дебби, и предотвратить расставание.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Помешанный на времени»