Помешанный на времени (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.02018, Time Freak
Фантастика, Драма100 мин16+
О фильме
Талантливый студент-физик Стиллман тяжело переживает разрыв с любимой девушкой Дебби и решает во что бы то ни стало вернуть ее. Парень изобретает машину времени и отправляется в прошлое, чтобы исправить все ошибки, допущенные в отношениях с Дебби, и предотвратить расставание.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Боулер
- Актёр
Эйса
Баттерфилд
- СТАктриса
Софи
Тёрнер
- СГАктёр
Скайлер
Гизондо
- УПАктёр
Уилл
Пельтц
- ДДАктриса
Джиллиан
Джой
- ДПАктёр
Джозеф
Парк
- КДАктёр
Кэйден
Дж. Грегор
- КУАктриса
Кэсси
Уильямс
- КЧАктриса
Корал
Чэмберс
- ЭБСценарист
Эндрю
Боулер
- РМПродюсер
Рэймонд
Мэнсфилд
- МАПродюсер
Мэттью
А. Родс
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- РКПродюсер
Райан
Кэсселлс
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- БЛХудожник
Брайан
Лайвз
- ЛГОператор
Люк
Гейссбухлер
- ЭЛКомпозитор
Эндрю
Локингтон