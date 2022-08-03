Помешанный на времени (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Талантливый студент-физик Стиллман тяжело переживает разрыв с любимой девушкой Дебби и решает во что бы то ни стало вернуть ее. Парень изобретает машину времени и отправляется в прошлое, чтобы исправить все ошибки, допущенные в отношениях с Дебби, и предотвратить расставание.

