10 шагов к успеху (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Стареющая звезда Голливуда осознает, что, поддавшись страху провала, он попросту забыл о своем творческом потенциале, раз за разом отказываясь от перспективных предложений. Надеясь изменить сложившееся положение дел, он решает присмотреть для себя интересную роль в каком-нибудь малобюджетном независимом фильме. Случайно он встречает юную задиристую латиноамериканку Скарлет, работающую кассиршей в латиноамериканском супермаркете.
Вскоре знаменитость обнаруживает, что он остался без персонального водителя, который обычно сопровождал его в поездках по городу, и оказывается вынужден обратиться за помощью к девушке. Путешествие по Лос-Анджелесу в компании Скарлет превращается в череду невероятных ситуаций, случайных встреч и личных открытий, о которых никто из действующих лиц даже и предположить не мог...
10 шагов к успеху смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- БСРежиссёр
Брэд
Силберлинг
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Пас
Вега
- Актёр
Джона
Хилл
- ЭДАктриса
Энн
Дудек
- КПАктёр
Кумар
Паллана
- Актёр
Бобби
Каннавале
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- АБАктриса
Александра
Берарди
- Актёр
Дэнни
ДеВито
- РПАктриса
Ри
Перлман
- ФЭАктриса
Франсиска
Эрнандес
- ГРАктёр
Гектор
Раннинг-Хоук
- АЭАктёр
Алексис
Эрнандес
- БССценарист
Брэд
Силберлинг
- ДЛПродюсер
Джули
Линн
- БСПродюсер
Брэд
Силберлинг
- Продюсер
Морган
Фриман
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- Д’Художник
Дон
’Текс’ Кларк
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- КБХудожница
Келли
Берри
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- АПКомпозитор
Антонио
Пинто