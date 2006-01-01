10 шагов к успеху (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Стареющая звезда Голливуда осознает, что, поддавшись страху провала, он попросту забыл о своем творческом потенциале, раз за разом отказываясь от перспективных предложений. Надеясь изменить сложившееся положение дел, он решает присмотреть для себя интересную роль в каком-нибудь малобюджетном независимом фильме. Случайно он встречает юную задиристую латиноамериканку Скарлет, работающую кассиршей в латиноамериканском супермаркете.



Вскоре знаменитость обнаруживает, что он остался без персонального водителя, который обычно сопровождал его в поездках по городу, и оказывается вынужден обратиться за помощью к девушке. Путешествие по Лос-Анджелесу в компании Скарлет превращается в череду невероятных ситуаций, случайных встреч и личных открытий, о которых никто из действующих лиц даже и предположить не мог...



10 шагов к успеху смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.