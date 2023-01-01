Дэнни ДеВито

Биография

Режиссер, кинопродюсер, актер Дэнни Де Вито – классический пример воплощения «американской мечты». Этот оптимистичный, общительный и уверенный в своих силах человек поднялся по карьерной лестнице благодаря упорству и трудолюбию. Дэниел Майкл «Дэнни» Де Вито-мл. родился в штате Нью-Джерси (США). Его родители никак не были связаны с киноискусством. Отец Дэнни сменил много профессий в попытках заработать на жизнь, после чего остановил свой выбор на парикмахерском деле. Он очень любил своего сына и, будучи смущенным его маленьким ростом, водил по врачам совершенно здорового мальчика. Впрочем, сам парень не переживал по этому поводу. В школьные годы Дэнни не играл в бейсбол – любимую американскую игру, а уважение одноклассников завоевывал тем, что устраивал розыгрыши и артистично рассказывал страшилки про Зомби. После школы он хотел продолжить семейное дело и проводил время в мастерской отца. Там он однажды услышал разговор двух леди, которые беседовали о неком звездном племяннике Джеке (Николсоне). Любопытный Дэнни пошел в кинотеатр, чтобы посмотреть на игру знаменитости. После этого он забросил ножницы и решил покорять «Фабрику грез». Первые роли Дэнни Де Вито не принесли ему ни успеха, ни денег, но после драмы «Пролетая над гнездом кукушки» он получил пропуск в большое кино. Его приглашали в такие проекты, как «Геркулес», «Джуманджи: новый уровень», «Мой маленький пони». Сегодня фильмы Дэнни Де Вито знают не только кинокритики. Коротышка, «которого едва ли заметит женщина с высоты своих каблуков», известен многим миллионам зрителей во всем мире.