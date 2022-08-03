Прогулка среди могил (фильм, 2014) смотреть онлайн

Юрий Ландау — авторитетный наркобарон, чью жену похищают и возвращают по частям. Мужчина решает нанять частного детектива Мэтта Скаддера — бывшего копа и настоящего профессионала своего дела, ведь только он способен напасть на след убийц и распутать это непростое дело.

