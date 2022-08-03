Прогулка среди могил
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Прогулка среди могил

Прогулка среди могил (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, A Walk Among the Tombstones
Детектив, Триллер109 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Юрий Ландау — авторитетный наркобарон, чью жену похищают и возвращают по частям. Мужчина решает нанять частного детектива Мэтта Скаддера — бывшего копа и настоящего профессионала своего дела, ведь только он способен напасть на след убийц и распутать это непростое дело.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прогулка среди могил»