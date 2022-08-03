Прогулка среди могил (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.82014, A Walk Among the Tombstones
Детектив, Триллер109 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Юрий Ландау — авторитетный наркобарон, чью жену похищают и возвращают по частям. Мужчина решает нанять частного детектива Мэтта Скаддера — бывшего копа и настоящего профессионала своего дела, ведь только он способен напасть на след убийц и распутать это непростое дело.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Фрэнк
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Дэн
Стивенс
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- БХАктёр
Бойд
Холбрук
- Актёр
Астро
- Актёр
Оулавюр
Дарри Оулафссон
- МКАктёр
Морис
Комт
- ПМАктёр
Патрик
МакДэйд
- ЛААктёр
Лусиано
Акунья мл.
- ГМАктёр
Ганс
Марреро
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- ЛБСценарист
Лоуренс
Блок
- Продюсер
Тобин
Армруст
- Продюсер
Дэнни
ДеВито
- Продюсер
Брайан
Оливер
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- БХХудожница
Бетси
Хайман
- ЧМХудожница
Чериш
Магеннис
- ММОператор
Михай
Малаймер мл.
- КРКомпозитор
Карлос
Рафаэль Ривера