Биография

Скотт Фрэнк — сценарист, режиссер, продюсер, актер. Известен по фильмам «Логан» 2017 года, «Вне поля зрения» 1998 года и «Обман» 2007 года. Будущий кинодеятель родился во Флориде в 1960 году. Окончил факультет кинематографии в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре в 1982 году. Спустя два года получил степень магистра сценарного искусства в киношколе The AFI Conservatory в Лос-Анджелесе. Помимо написания сценариев иногда выступает актером, однако роли Скотта Фрэнка чаще всего эпизодические. Первым проектом в сфере кино стала работа над сценарием комедийной мелодрамы «Plain Clothes» 1987 года. После помогал писать сценарии к кинокартинам 1991 года «Умереть заново» и «Маленький человек Тейт». Наиболее известные фильмы Скотта Фрэнка — «Марли и я», «Особое мнение», «Достать коротышку» и «Логан». За сценарий к последней картине номинировался на «Оскар» и премию «Сатурн». За фильм «Особое мнение» получил «Оскар» в 2003 году. Также работал над сериалами «Забытые Богом» и «Бесстыжие».