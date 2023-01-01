Месье Спейд
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Месье Спейд

Месье Спейд (сериал, 2024) смотреть онлайн

8.12024, Monsieur Spade 1 сезон
Триллеры, Детективы18+
Знаменитый детектив расследует загадочные убийства в монастыре. Клайв Оуэн в ретро-сериале от режиссера «Хода королевы»
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Знаменитый детектив из романов Дэшилла Хэммета находит новое воплощение благодаря Клайву Оуэну и режиссеру «Хода королевы» Скотту Фрэнку. 1963 год. Сэм Спейд ушел на пенсию и живет во французском имении, которое досталось ему по наследству от умершей жены. Свое время он проводит праздно, а постоянное курение принесло ему хроническую болезнь легких. Но прошлое не отпускает так просто. В городе появляется его старый соперник, а в ближайшей церкви происходит убийство шести монахинь. Старому детективу не остается ничего другого, как снова взяться за дело. Погрузиться в тайны этого преступления можно, если смотреть сериал «Месье Спейд» 2024 года онлайн в подписке Amediateka на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Месье Спейд»

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