Месье Спейд (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Знаменитый детектив из романов Дэшилла Хэммета находит новое воплощение благодаря Клайву Оуэну и режиссеру «Хода королевы» Скотту Фрэнку. 1963 год. Сэм Спейд ушел на пенсию и живет во французском имении, которое досталось ему по наследству от умершей жены. Свое время он проводит праздно, а постоянное курение принесло ему хроническую болезнь легких. Но прошлое не отпускает так просто. В городе появляется его старый соперник, а в ближайшей церкви происходит убийство шести монахинь. Старому детективу не остается ничего другого, как снова взяться за дело.


