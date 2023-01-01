Биография

Ганс Марреро – актер кино и телевидения, профессиональный боец, родился 1985 году. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в фильмах «Султан», «Воин», «Крид: Наследие Рокки». Ганс Марреро родился в семье отставного офицера морской пехоты и инструктора по единоборствам. С самого раннего возраста будущий актер обучался боевым искусствам. Он освоил различные виды боевых искусств по всему миру, включая Кобуши-Сессен-дзюцу, Шориндзи-Кэмпо, Ке Кушин, Кай-Кан, айкидо, дзюдо, Мацукази-Рю и бразильское джиу-джитсу. Он также попробовал ставшие популярными в те годы смешанные единоборства. Его первый бой состоялся в 18 лет. С 2003 года он начал работать как инструктор по единоборствам, тренировал военных и правоохранителей. Затем он решил применить свой опыт в кинематографе. Дебютным фильмом Ганса Марреро стала многосерийная криминальная драма «Саутленд». В 2010 году актер снялся в сериалах «Терьеры» и «Голубая кровь». В 2011 году на экраны вышла полнометражная спортивная драма «Воин» с участием актера. Партнерами по съемочной площадке стали Джоэл Эдгертон, Том Харди, Ник Нолти, Дженнифер Моррисон и др. В 2015 году одну из ролей Ганс Марреро исполнил в фильме «Крид: Наследие Рокки».