Биография

Астро — американский актер и рэпер. Родился в Бруклине, Нью-Йорк, США, 27 сентября 1996 года. Брайан Вон Брэдли младший начал профессионально читать рэп еще в 10 лет, «обменивая» хорошие оценки в школе на студийное время с разрешения мамы. Очень скоро он выпустил первый сингл и микстейп, позже начал писать и инструментальные композиции в стиле хип-хоп. Вошел в семерку финалистов в шоу талантов «X фактор». После этого решил попробовать себя в роли актера и проходил кастинги в массовку и эпизодические роли, быстро перейдя к более объемным актерским работам. Астро дебютировал как актер в одном из эпизодов сериала «В поле зрения». Позже играл в триллере «Прогулка среди могил», сай-фай ленты «Увидимся вчера», а также в пилотном эпизоде сериала «Эйфория» и других проектах.