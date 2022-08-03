Трое детективов с разным подходом к делу расследуют массовое убийство в кафе. Культовый неонуар «Секреты Лос-Анджелеса» — фильм со звездным актерским составом об ужасающей изнанке города грез.



1950-е. В одном из полицейских участков Лос-Анджелеса в дамки выбивается принципиальный молодой сержант Эд Эксли. В городе также неустанно работает детектив-суперзвезда Джек Винсенс, который не гнушается подбрасывать желтой прессе сюжеты для статей. Еще один полицейский Бад Уайт славится сложным характером, но пользуется уважением капитана отдела, поскольку всегда предан своим. Вскоре Эксли, Винсенс и Уайт оказываются втянуты в расследование убийства в кафе «Ночная сова». Картина произошедшего не складывается, предполагаемых убийц, кажется, подставили, а за жестоким преступлением вырисовывается масштабный заговор, с которым никому из троих детективов не справиться в одиночку.



