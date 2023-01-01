Биография

Пол Гилфойл – актер театра и кино, родился 28 апреля 1949 года. Фильмография насчитывает более 100 полнометражных кинокартин и сериалов. Широкую известность и признание актеру принесла телевизионная многосерийная криминальная драма «C.S.I.: Место преступления», в которой он исполнил роль главного детектива Джима Брасса. В 1972 году стал выпускником Лихайского университета. Участвовал в театральных постановках на Бродвее. Первым фильмом Пола Гилфойла стала короткометражка «По соседству» (1975). Впервые актер снялся в полном метре в драме «Темная сторона улицы» (1981). Затем актер участвовал в съемках популярного телесериала «Полиция Майами: Отдел нравов». В 1987 году на экраны вышли сразу три успешные полнометражные картины с участием актера «Полицейский из Беверли-Хиллз 2», «Трое мужчин и младенец», «Уолл-стрит». Актер участвовал в съемках сериала «Закон и порядок». В 1997 году снимался в «Секретах Лос-Анджелеса». Одну из главных ролей Пол Гилфойл исполнил в многосерийной криминальной драме «C.S.I.: Место преступления». Актер был задействован в киноленте на протяжении 15 сезонов (2000-2015). В 2017 году он снялся в сериалах «Хорошая борьба» и «Миллион мелочей».