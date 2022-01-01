Человек из Рима (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Напряженный триллер по роману Артуро Переса-Реверте о расследовании загадочных смертей в Севилье спецагентом Ватикана. В главной роли – Ричард Армитедж. Неизвестный хакер обходит защиту Ватикана и отправляет �Папе Римскому сообщение, согласно которому церковь XVII века, расположенная в Севилье, начала убивать людей, чтобы «защитить себя». За расследование берется отец Куарт, сотрудник разведки Католической церкви. Действительно, за последнее время в Севилье произошло несколько странных смертей. Узнайте тайну старинной церкви, посмотрев фильм «Человек из Рима» 2022 года онлайн на Wink.



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