Человек из Рима
Wink
Фильмы
Человек из Рима
7.62022, The Man from Rome
Триллеры, Детективы115 мин18+

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Человек из Рима (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Напряженный триллер по роману Артуро Переса-Реверте о расследовании загадочных смертей в Севилье спецагентом Ватикана. В главной роли – Ричард Армитедж. Неизвестный хакер обходит защиту Ватикана и отправляет Папе Римскому сообщение, согласно которому церковь XVII века, расположенная в Севилье, начала убивать людей, чтобы «защитить себя». За расследование берется отец Куарт, сотрудник разведки Католической церкви. Действительно, за последнее время в Севилье произошло несколько странных смертей. Узнайте тайну старинной церкви, посмотрев фильм «Человек из Рима» 2022 года онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Испания, Колумбия, США
Качество
Full HD
Жанры
Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек из Рима»

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