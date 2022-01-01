7.62022, The Man from Rome
Триллеры, Детективы115 мин18+
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Человек из Рима (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Напряженный триллер по роману Артуро Переса-Реверте о расследовании загадочных смертей в Севилье спецагентом Ватикана. В главной роли – Ричард Армитедж. Неизвестный хакер обходит защиту Ватикана и отправляет �Папе Римскому сообщение, согласно которому церковь XVII века, расположенная в Севилье, начала убивать людей, чтобы «защитить себя». За расследование берется отец Куарт, сотрудник разведки Католической церкви. Действительно, за последнее время в Севилье произошло несколько странных смертей. Узнайте тайну старинной церкви, посмотрев фильм «Человек из Рима» 2022 года онлайн на Wink.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.1 IMDb
- СДРежиссёр
Серджо
Дау
- Актёр
Ричард
Армитедж
- Актриса
Амайя
Саламанка
- Актёр
Пол
Гилфойл
- ПФАктёр
Пол
Фримен
- РСАктёр
Родольфо
Санчо
- Актёр
Франко
Неро
- ФФАктриса
Финола
Флэнаган
- ККАктёр
Карлос
Куэвас
- АБАктриса
Алисия
Боррачеро
- ВМАктёр
Виктор
Мальярино
- ЭБСценарист
Эд
Бол
- СДСценарист
Серджо
Дау
- РКПродюсер
Рич
Кауэн
- ПФПродюсер
Пьерфранческо
Фьоренца
- Продюсер
Энрике
Сересо
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ПБМонтажёр
Пабло
Бланко
- РБКомпозитор
Роке
Баньос