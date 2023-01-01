Биография

Амайя Саламанка — испанская актриса кино и телевидения. Родилась в Мадриде 28 мая 1986 года. Карьера актрисы началась в 2006 году, когда она прошла кастинг на роль в сериале «Мечтать без страха». В том же году вошла в список «100 самых красивых женщин мира» журнала Maxim. Пробовала свои силы в театре, сыграв в постановке «Маркиза О» по новелле Генриха фон Клейста. Сегодня Амайя Саламанка активно снимается в фильмах и сериалах. Среди ее работ такие проекты, как «Без бюста нет рая», «Утечка мозгов», «Шрамы 3D», «Гранд отель», «Галерея вельвет», «Наши любовники», «Потерянная», «Несмотря ни на что». В 2022 году исполнила роль Софии в сериале «Не стоило лгать».