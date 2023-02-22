Очень лысая поездка (фильм, 2022) смотреть онлайн
7.62022, Por los pelos, una historia de autoestima
Комедия102 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Испанская комедия о трех мужчинах, собирающихся сделать себе пересадку волос в знаменитой турецкой клинике. 40-летний Хуанхо не комплексует из-за облысения, но жена, помешанная на внешнем виде, убеждает его, что это серьезная проблема. Его друг Себас, столкнувшийся с похожей ситуацией, готов сделать все, чтобы восстановить свою прежнюю шевелюру. Вместе они с трудом добывают деньги на поездку в Турцию, где находится клиника, известная своими операциями по пересадке волос. В Стамбуле они знакомятся с певцом Райко, начавшим лысеть прямо во время концерта. Все трое надеются улучшить жизнь, исправив свою внешность, но им предстоит понять, что счастье — это нечто большее, чем красота.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.5 IMDb
- НГРежиссёр
Начо
Г. Велилья
- Актёр
Антонио
Пагудо
- НАктёр
Нене
- ТААктёр
Томас
Агилера
- ЭУАктриса
Эва
Угарте
- МЭАктриса
Мария
Эрвас
- АПАктриса
Альба
Планас
- ЛКАктриса
Лаура
Кирос
- ХВАктёр
Хесус
Видал
- МЭАктёр
Марио
Эрмито
- Актриса
Амайя
Саламанка
- ОКСценарист
Ориоль
Капель
- ДССценарист
Давид
Санчес
- НГСценарист
Начо
Г. Велилья
- ПМХудожница
Патрисия
Монне
- ДООператор
Дэвид
Омедес