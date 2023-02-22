Очень лысая поездка (фильм, 2022) смотреть онлайн

Испанская комедия о трех мужчинах, собирающихся сделать себе пересадку волос в знаменитой турецкой клинике. 40-летний Хуанхо не комплексует из-за облысения, но жена, помешанная на внешнем виде, убеждает его, что это серьезная проблема. Его друг Себас, столкнувшийся с похожей ситуацией, готов сделать все, чтобы восстановить свою прежнюю шевелюру. Вместе они с трудом добывают деньги на поездку в Турцию, где находится клиника, известная своими операциями по пересадке волос. В Стамбуле они знакомятся с певцом Райко, начавшим лысеть прямо во время концерта. Все трое надеются улучшить жизнь, исправив свою внешность, но им предстоит понять, что счастье — это нечто большее, чем красота.

