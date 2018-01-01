Wink
Очень лысая поездка
Актёры и съёмочная группа фильма «Очень лысая поездка»

Режиссёры

Начо Г. Велилья

Nacho G. Velilla
Режиссёр

Актёры

Антонио Пагудо

Antonio Pagudo
АктёрJuanjo
Нене

Nene
АктёрSebas (в титрах: Carlos Librado 'Nene')
Томас Агилера

Tomás Aguilera
АктёрRayco Guerrero
Эва Угарте

Eva Ugarte
АктрисаInma
Мария Эрвас

María Hervás
АктрисаUmay
Альба Планас

Alba Planas
АктрисаAitana
Лаура Кирос

Laura Quirós
АктрисаDaniela
Хесус Видал

Jesús Vidal
АктёрTommy
Марио Эрмито

Mario Ermito
АктёрLucca
Амайя Саламанка

Amaia Salamanca
АктрисаSofía

Сценаристы

Ориоль Капель

Oriol Capel
Сценарист
Давид Санчес

David Sánchez
Сценарист
Начо Г. Велилья

Nacho G. Velilla
Сценарист

Художники

Патрисия Монне

Patricia Monné
Художница

Операторы

Дэвид Омедес

David Omedes
Оператор