Биография

Франко Неро – знаменитый киноактер. Он родился 23.11.1941 г в Италии. Настоящее имя –Франческо Спаранеро. Во время учебы в школе он увлекался театральными постановки. В период службы в войсках Неро руководил театром самодеятельности. Для поступления на экономический факультет он переехал в город Милан. Днем будущий актер учился, ночами работал певцом в ресторане. Закончить университет ему не удалось. Главной страстью Франко Неро стало кино. Он огромное количество времени проводил на киностудии «Cinecittà», где познакомился с режиссерами А. Пьетранджели, К. Лиццани, Д. Хьюстоном. Именно они мотивировали Франко стать актером. Первую роль Франко Неро получил в фильме «La ragazza in prestito» в 1963 г. Настоящая популярность пришла к актеру спустя 3 года после участия в проекте «Джанго». Основной жанр фильмов Франко Неро – спагетти – вестерны. Свою главную премию «Золотой Глобус» он получил за исполнение роли главного героя Ланселота в мюзикле с аналогичным названием. Актер часто снимался у режиссера Энцо Дж. Кастеллари, считая его одним из самых талантливых в своей сфере. Совместная картина «La polizia incrimina, la legge assolve!» собрала множество положительных рецензий критиков и стала одной из самых любимых у итальянцев.