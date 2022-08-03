Джанго (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Франко Неро в роли мстителя вершит правосудие на Диком Западе. Культовый фильм «Джанго» ждет вас на Wink: классический спагетти-вестерн от Серджо Корбуччи.



Бесстрашный защитник угнетенных и слабых по имени Джанго прибывает в маленький городок, расположенный неподалеку от мексиканской границы, в сопровождении загадочного гроба, назначение которого остается загадкой. Спасая красавицу Марию от неминуемой гибели, он не обращает внимания на ее прекрасную внешность, так как сердце стрелка наполнено ненавистью. Майор Джексон, убивший любимую женщину Джанго, стал объектом его беспощадной мести, и герой не собирается останавливаться ни перед чем, чтобы наказать злодея.



Хотите увидеть кино, ставшее родоначальником жанра спагетти-вестерн? Тогда не пропустите драматический боевик «Джанго» — смотреть онлайн фильм 1966 года вы можете в любое удобное время на видеосервисе Wink!

