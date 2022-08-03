Джанго (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Франко Неро в роли мстителя вершит правосудие на Диком Западе. Культовый фильм «Джанго» ждет вас на Wink: классический спагетти-вестерн от Серджо Корбуччи.
Бесстрашный защитник угнетенных и слабых по имени Джанго прибывает в маленький городок, расположенный неподалеку от мексиканской границы, в сопровождении загадочного гроба, назначение которого остается загадкой. Спасая красавицу Марию от неминуемой гибели, он не обращает внимания на ее прекрасную внешность, так как сердце стрелка наполнено ненавистью. Майор Джексон, убивший любимую женщину Джанго, стал объектом его беспощадной мести, и герой не собирается останавливаться ни перед чем, чтобы наказать злодея.
Хотите увидеть кино, ставшее родоначальником жанра спагетти-вестерн? Тогда не пропустите драматический боевик «Джанго» — смотреть онлайн фильм 1966 года вы можете в любое удобное время на видеосервисе Wink!
СтранаИталия, Испания
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- СКРежиссёр
Серджио
Корбуччи
- Актёр
Франко
Неро
- ХБАктёр
Хосе
Бодало
- ЛНАктриса
Лоредана
Нушиак
- АААктёр
Анхель
Алварес
- ДПАктёр
Джино
Перниче
- СААктёр
Симон
Арриага
- ДИАктёр
Джованни
Иван Скратулья
- РДАктёр
Ремо
Де Анджелис
- РААктёр
Рафаэль
Альбачин
- ХКАктёр
Хосе
Каналехас
- ФРСценарист
Франко
Россетти
- ПВСценарист
Пьеро
Виварелли
- ДКСценарист
Джефри
Коплстон
- ФДСценарист
Фернандо
Ди Лео
- СКПродюсер
Серджио
Корбуччи
- МБПродюсер
Маноло
Болоньини
- ХГПродюсер
Хосе
Гутьеррес Маэссо
- КСХудожник
Карло
Сими
- ФКХудожник
Франсиско
Кане
- ЛЭКомпозитор
Луис
Энрикес Бакалов