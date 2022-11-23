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Золото (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

7.61993, Золото
Драма, Исторический85 мин18+

О фильме

Действие фильма происходит в Италии XVI века. Рим захвачен австрийцами, разграблен и превращен в руины. Возлюбленная талантливого светского художника Габриэлле становится наложницей австрийского воина, а сам Габриэлле — у него же слугой. Позже возлюбленная убивает обидчика и несет за это наказание. Вандалы уходят. Но вернется ли к художнику вдохновение?

Страна
Италия, Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золото»