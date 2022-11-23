Золото (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
7.61993, Золото
Драма, Исторический85 мин18+
О фильме
Действие фильма происходит в Италии XVI века. Рим захвачен австрийцами, разграблен и превращен в руины. Возлюбленная талантливого светского художника Габриэлле становится наложницей австрийского воина, а сам Габриэлле — у него же слугой. Позже возлюбленная убивает обидчика и несет за это наказание. Вандалы уходят. Но вернется ли к художнику вдохновение?
СтранаИталия, Россия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Актёр
Франко
Неро
- ВБАктриса
Виттория
Бельведер
- Актёр
Александр
Абдулов
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- КЧАктёр
Карло
Чекки
- ЭЛАктёр
Энцо
Лаччетти
- ЕЛАктриса
Елена
Логинова
- ДПАктёр
Дмитрий
Писаренко
- АСАктёр
Александр
Сорокин
- ВНПродюсер
Витторио
Нойя
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- Оператор
Михаил
Агранович
- ТВКомпозитор
Томмазо
Витторини