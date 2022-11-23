Действие фильма происходит в Италии XVI века. Рим захвачен австрийцами, разграблен и превращен в руины. Возлюбленная талантливого светского художника Габриэлле становится наложницей австрийского воина, а сам Габриэлле — у него же слугой. Позже возлюбленная убивает обидчика и несет за это наказание. Вандалы уходят. Но вернется ли к художнику вдохновение?

