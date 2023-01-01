Биография

Александр Абдулов — актер, сценарист, режиссер и ведущий. Родился в Тобольске 29 мая 1953 года. Александр впервые вышел на сцену в возрасте пяти лет, однако большой радости от этого не испытал и к искусству не стал стремиться. Он занимался спортом и получил звание кандидата в мастера спорта по фехтованию. Будущий артист попытался поступить в ВТУ имени Щепкина, но провалился. Немногим позднее Абдулов поступил в ГИТИС в мастерскую Раевского. Александр Абдулов за свою жизнь сыграл более сотни ролей и снял три собственных фильма. Критики отмечали его проникновенную игру, умение передать тончайшие нюансы эмоций. Он известен зрителям как Никита из «Карнавала», Щукин из «Двенадцати стульев» и Коровьева из «Мастера и Маргариты».