WinkАлександр Абдулов
Александр Абдулов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 29 мая 1953 г. (54 года)
- Дата смерти
- 3 января 2008 г.
Биография
Александр Абдулов — актер, сценарист, режиссер и ведущий. Родился в Тобольске 29 мая 1953 года. Александр впервые вышел на сцену в возрасте пяти лет, однако большой радости от этого не испытал и к искусству не стал стремиться. Он занимался спортом и получил звание кандидата в мастера спорта по фехтованию. Будущий артист попытался поступить в ВТУ имени Щепкина, но провалился. Немногим позднее Абдулов поступил в ГИТИС в мастерскую Раевского. Александр Абдулов за свою жизнь сыграл более сотни ролей и снял три собственных фильма. Критики отмечали его проникновенную игру, умение передать тончайшие нюансы эмоций. Он известен зрителям как Никита из «Карнавала», Щукин из «Двенадцати стульев» и Коровьева из «Мастера и Маргариты».
Фильмография
Актёр
- 9.4
Next2001
- 8.4
Странные мужчины Семеновой Екатерины1992, 142 минБесплатно
- 9.6
Карнавал (1981)1981
- 9.3
Сицилианская защита1980, 86 минБесплатно
- 8.9
С любимыми не расставайтесь1979, 72 минБесплатно
- 8.5
Аленький цветочек1978, 65 минБесплатно
- 8.5
Двое в новом доме1978, 76 минБесплатно
- 8.8
Все решает мгновение1978, 93 минБесплатно
- 9.4
Золотая речка1977, 91 минБесплатно