Леди Макбет Мценского уезда (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.41989, Леди Макбет Мценского уезда
Драма76 мин18+
О фильме

В основу фильма лег одноименный очерк Николая Лескова. Любовь и страсть красавицы Катерины Измайловой не знает границ и приводит к страшному преступлению. Впрочем, не единственному...

Страна
Швейцария, СССР
Жанр
Драма
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди Макбет Мценского уезда»