Фильмы
Леди Макбет Мценского уезда
Актёры и съёмочная группа фильма «Леди Макбет Мценского уезда»

Актёры и съёмочная группа фильма «Леди Макбет Мценского уезда»

Режиссёры

Роман Балаян

Роман Балаян

Режиссёр

Актёры

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко

АктрисаЕкатерина
Александр Абдулов

Александр Абдулов

АктёрСережа
Николай Пастухов

Николай Пастухов

АктёрЗиновий Борисович
Татьяна Кравченко

Татьяна Кравченко

АктрисаАксинья
Олег Илюхин

Олег Илюхин

АктёрФедя
Елена Кольчугина

Елена Кольчугина

АктрисаСонетка
Наталия Потапова

Наталия Потапова

АктрисаФиона
Любовь Руднева

Любовь Руднева

Актриса
Михаил Бычков

Михаил Бычков

Актёр
Рафик Сабиров

Рафик Сабиров

Актёр
А. Александрова

А. Александрова

Актриса
Полина Одинцова

Полина Одинцова

Актрисакаторжанка
Олегар Федоро

Олегар Федоро

Olegar Fedoro
Актёркаторжанин

Сценаристы

Роман Балаян

Роман Балаян

Сценарист
Павел Финн

Павел Финн

Сценарист
Николай Лесков

Николай Лесков

Сценарист

Монтажёры

Полина Скачкова

Полина Скачкова

Монтажёр

Операторы

Павел Лебешев

Павел Лебешев

Оператор

Композиторы

Евсей Евсеев

Евсей Евсеев

Композитор