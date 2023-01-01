Биография

Российская актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валентины Петровны Будько в сериале «Сваты», известна многим миллионам зрителей, хотя в ее послужном списке нет ролей роковых женщин и светских львиц. Еще до поступления в Щепкинское училище Татьяна знала о том, что ей никогда не сыграть прекрасную обольстительницу с каменным сердцем, и страдала от этой мысли. Однако, немного поразмыслив, она решила, что есть и другие амплуа. В личной и творческой жизни актрисы случались подъемы и спады, но сама она верит в то, что ее звездные роли – в будущем. Первой ролью Татьяны Кравченко была героиня в постановке «Мои надежды». В этом спектакле начинающая актриса играла с народной артисткой СССР Татьяной Пельтцер. Татьяне всегда везло на партнеров. Играя с такими звездами, как Александр Абдулов, Инна Чурикова, Евгений Леонов, она постигала профессиональные секреты. Все театральные работы актрисы отмечены ярким исполнением, в 2002 году она получила звание народной артистки России. Фильмы Татьяны Кравченко, а это более ста лент, такие же яркие, искрометные и самобытные, как и сама актриса.