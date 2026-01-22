Опасно для жизни! (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.31985, Опасно для жизни!
Мелодрама, Комедия87 мин0+
О фильме
Спартак Молодцов - человек предельно аккуратный, непримиримый к любому беспорядку. Обнаружив однажды оборванный провод высоковольтной линии, он, разумеется, не мог пройти мимо. Но, как известно, «ни одно доброе дело не остается безнаказанным» - теперь Спартак опаздывает на работу, любимая сестра собирается съехать, а невероятно активный грузин старается ввернуть ему взятку. Тем более, чинить провод никто и не собирается...
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Приключения, Мелодрама
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Леонид
Гайдай
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Георгий
Вицин
- ТТАктёр
Тамаз
Толорая
- Актриса
Нина
Гребешкова
- Актёр
Борислав
Брондуков
- Актёр
Владимир
Носик
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- РФСценарист
Роман
Фурман
- Сценарист
Леонид
Гайдай
- КАМонтажёр
Клавдия
Алеева
- ВАОператор
Виталий
Абрамов
- МДКомпозитор
Максим
Дунаевский