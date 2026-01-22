Опасно для жизни!
Опасно для жизни!

Опасно для жизни! (фильм, 1985) смотреть онлайн

1985, Опасно для жизни!
Мелодрама, Комедия87 мин0+
О фильме

Спартак Молодцов - человек предельно аккуратный, непримиримый к любому беспорядку. Обнаружив однажды оборванный провод высоковольтной линии, он, разумеется, не мог пройти мимо. Но, как известно, «ни одно доброе дело не остается безнаказанным» - теперь Спартак опаздывает на работу, любимая сестра собирается съехать, а невероятно активный грузин старается ввернуть ему взятку. Тем более, чинить провод никто и не собирается...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb