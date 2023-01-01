Биография

Известная актриса Лариса Удовиченко – заслуженная артистка Российской Федерации, обладательница многих премий и наград в сфере киноискусства. Она полюбилась не одному поколению за блестяще сыгранные комедийные и лирические роли. Родным городом звезды считается Вена (Австрия). Там она появилась на свет в 1955 году. Спустя некоторое время семья переезжает в Украину (Одесса). После окончания 9 класса юная девушка поступает на актерские курсы при Одесской киностудии, откуда и началось ее восхождение на Олимп славы. В 15 лет она получает свою первую роль в фильме «Счастливый Кукушкин». В 1976 году стала выпускницей Всесоюзного государственного института кинематографии. Личная жизнь кинодивы до сих пор остается бурной и насыщенной. От третьего мужа у нее осталась дочь Мария, которая не пошла по стопам матери и работает режиссером монтажа. Театральная жизнь актрисы началась с главных ролей в Театре-студии киноактера, где она играла до 1993 года. При этом параллельно активно снимается в кинолентах, которые сразу же после выхода становятся топовыми. Знаковая роль Ларисы Удовиченко – Манька Облигация в многосерийном проекте «Место встречи изменить нельзя» (1979). В свои 65 лет звезда экрана сыграла в более чем сотне фильмов и спектаклей и заслужила звание академика почетной премии в сфере кинематографа «Ника».