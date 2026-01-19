Успех (фильм, 1984) смотреть онлайн

Успех
1984, Успех
Драма87 мин12+
О фильме

Режиссёр Геннадий Фетисов покидает столицу, чтобы насцене периферийного областного театра поставить «Чайку». Онжестковат, неудобен дляокружающих, аего нестандартное видение Чехова вызывает удивление актёров иотторжение главной примы театра. Впопытках добиться успеха одержимый иувлечённый Фетисов многого незамечает.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb