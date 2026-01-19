Успех (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, Успех
Драма87 мин12+
О фильме
Режиссёр Геннадий Фетисов покидает столицу, чтобы насцене периферийного областного театра поставить «Чайку». Онжестковат, неудобен дляокружающих, аего нестандартное видение Чехова вызывает удивление актёров иотторжение главной примы театра. Впопытках добиться успеха одержимый иувлечённый Фетисов многого незамечает.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Константин
Худяков
- Актёр
Леонид
Филатов
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актёр
Александр
Збруев
- Актёр
Лев
Дуров
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- АРАктёр
Анатолий
Ромашин
- ЛСАктриса
Людмила
Савельева
- АМАктриса
Алла
Мещерякова
- МПАктриса
Марина
Полицеймако
- ВДАктёр
Вацлав
Дворжецкий
- АГСценарист
Анатолий
Гребнев
- ВПОператор
Валентин
Пиганов
- ВГКомпозитор
Вячеслав
Ганелин