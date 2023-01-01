Биография

Александр Збруев — актер кино и театра. Народный артист РСФСР. Родился в Москве 31 марта 1938 года. Будущий артист появился на свет в семье заместителя народного комиссара связи и актрисы. Когда маленькому Саше был год, его отца объявили врагом народа, а мать вместе с сыном выслали в исправительный лагерь в Рыбинске. Спустя шесть лет они вернулись в Москву, где жили в коммуналке на Арбате. В школе актера два раза оставляли на второй год, но это не помешало ему пройти отбор в престижное училище имени Бориса Щукина на курс Владимира Этуша. После получения диплома присоединился к труппе «Ленкома», где служит по сей день. С 1958 года Александр Збруев активно снимается в кино, его фильмография насчитывает более 65 работ. Актера можно увидеть в драмах «Мой младший брат», «Успех», «Ты у меня одна», «Кино про Алексеева», комедии «Большая перемена», детективе «Два билета на дневной сеанс», а также в перестроечной мелодраме «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».