У опасной черты (фильм, 1983) смотреть онлайн

О фильме
В 1943 году после поражения под Сталинградом и на Курской дуге гитлеровская Германия решила применить химическое оружие, запрещенное всеми международными конвенциями. На оккупированных западных территориях СССР в обстановке строжайшей секретности началась подготовка к испытаниям ОВ на советских военнопленных.
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
