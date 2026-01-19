У опасной черты (фильм, 1983) смотреть онлайн

У опасной черты
У опасной черты

1983, У опасной черты
Военный88 мин12+
В 1943 году после поражения под Сталинградом и на Курской дуге гитлеровская Германия решила применить химическое оружие, запрещенное всеми международными конвенциями. На оккупированных западных территориях СССР в обстановке строжайшей секретности началась подготовка к испытаниям ОВ на советских военнопленных.

Страна
СССР
Жанр
Военный
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

