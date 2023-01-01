Биография

Александр Граве — актер театра и кино, принимал участие в озвучивании мультипликационных фильмов, преподавал актерское мастерство в ВТУ им. Щукина. Будущий актер родился в Москве в 1920 году. После получения школьного аттестата юноша решил поступить в театральный вуз и стал студентом ВТУ им. Щукина. Изучал сценическое искусство на курсе А. Орочко. В 1942 году. он получил диплом. Первые роли Александр Граве исполнил в составе труппы Театра им. Вахтангова, где начал работать сразу после выпуска. Эта театральная сцена стала главной для актера. Он прослужил в театральном заведении более 65 лет и представил зрителям около 150 персонажей. Карьера артиста в кинематографе началась в 1938 году. Дебютным фильмом Александра Граве стала лента «Новая Москва». В 1946 году он исполнил свою первую ведущую роль в комедийной ленте «Беспокойное хозяйство». Центральных персонажей актер сыграл в картинах «Город на заре», «Одиночество», «Друзья и годы», «Семья как семья». В фильмографии артиста есть такие известные и любимые зрителями фильмы, как «Тихий Дон», «Мещанин во дворянстве», «Конец операции \"Резидент\"», «Следствие ведут знатоки», «Кодекс чести — 1». Его режиссерскими работами стали ленты «Судья» и «Повесть о молодых супругах», вышедшие в 1963 году."