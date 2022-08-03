Зося
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Зося

Зося (фильм, 1967) смотреть онлайн

8.71967, Зося
Драма, Мелодрама63 мин18+

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О фильме

Вторая мировая война скоро закончится. Советские солдаты прибывают в польскую деревню. Среди них – Михаил и Виктор, которые заселяются в одну квартиру. Михаил сразу же влюбляется в дочь хозяйки, красавицу Зосю, но чувствует, что та уделяет внимание Виктору. На то, чтобы определиться в своих чувствах, у них остается не так много времени.

Страна
СССР, Польша
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb