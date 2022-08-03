Вторая мировая война скоро закончится. Советские солдаты прибывают в польскую деревню. Среди них – Михаил и Виктор, которые заселяются в одну квартиру. Михаил сразу же влюбляется в дочь хозяйки, красавицу Зосю, но чувствует, что та уделяет внимание Виктору. На то, чтобы определиться в своих чувствах, у них остается не так много времени.

