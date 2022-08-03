Зося (фильм, 1967) смотреть онлайн
8.71967, Зося
Драма, Мелодрама63 мин18+
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О фильме
Вторая мировая война скоро закончится. Советские солдаты прибывают в польскую деревню. Среди них – Михаил и Виктор, которые заселяются в одну квартиру. Михаил сразу же влюбляется в дочь хозяйки, красавицу Зосю, но чувствует, что та уделяет внимание Виктору. На то, чтобы определиться в своих чувствах, у них остается не так много времени.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МБРежиссёр
Михаил
Богин
- ЮКАктёр
Юрий
Каморный
- ПРАктриса
Пола
Ракса
- НМАктёр
Николай
Мерзликин
- ЗЗАктёр
Зигмунт
Зинтель
- ББАктриса
Барбара
Баргеловская
- ВМАктриса
Веслава
Мазуркевич
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- АГАктёр
Александр
Граве
- НХАктёр
Николай
Хангажиев
- ЛКАктриса
Любовь
Корнева
- ЕСПродюсер
Евгений
Сапов
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Тихонов
- БПМонтажёр
Берта
Погребинская
- РХКомпозитор
Рафаил
Хозак