Жихарка (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Жихарка
Жихарка

Жихарка (фильм, 1977)

9.01977, Жихарка
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+

О фильме

«Жихарка»—советский мультфильм 1977 года, снятый помотивам русской народной сказки. Титульную роль озвучила народная артистка РФЛия Ахеджакова.

Мультфильм рассказывает о мальчике по имени Жихарка, который живет в лесной избушке с котом и петухом.Однажды хитрая лиса решает похитить и съесть Жихарку. Чтобы избежать этой участи, мальчику необходимо обхитрить лису и Бабу-Ягу, которая говорит голосом Василия Ливанова.

«Жихарка» — мультфильм, которыйучит зрителей ценить дружбу, быть смелыми инебояться трудностей, ведь только так можнонайти свое место вмире.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb