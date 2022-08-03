Жихарка (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
«Жихарка»—советский мультфильм 1977 года, снятый помотивам русской народной сказки. Титульную роль озвучила народная артистка РФЛия Ахеджакова.
Мультфильм рассказывает о мальчике по имени Жихарка, который живет в лесной избушке с котом и петухом.Однажды хитрая лиса решает похитить и съесть Жихарку. Чтобы избежать этой участи, мальчику необходимо обхитрить лису и Бабу-Ягу, которая говорит голосом Василия Ливанова.
«Жихарка» — мультфильм, которыйучит зрителей ценить дружбу, быть смелыми инебояться трудностей, ведь только так можнонайти свое место вмире.
