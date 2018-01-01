Гарри Бардин
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист, Композитор
- Дата рождения
- 11 сентября 1941 г. (84 года)
Биография
Знаменитый российский и советский сценарист, режиссер анимации, продюсер, а также музыкальный актер Гарри Бардин родился 11 сентября 1941 г. Был награжден Золотой пальмовой ветвью за короткометражный фильм 1988 г. – м/ф Fioritures – и орденом Почета в 2011 г. Гарри Бардин, имя которого Гарри Яковлевич Барденштейн, известен экспериментальными музыкальными фильмами. Он родился в Чкалове (ныне Оренбург, РФ). После войны семья переехала в Лиепаю, Латвийская ССР. Гарри окончил актерский факультет МХАТа, после поступил в Московский драмтеатр им. Гоголя (ныне Гоголь-центр). Режиссер театра попросил его сократить фамилию, которая была чересчур длинной для театральных афиш, так и появился его псевдоним. С 1967 г. озвучивал мультфильмы. Примерно в то же время он отправил сценарий в «Союзмультфильм», и к/фильм Бардину предложили снять его самостоятельно, несмотря на отсутствие соответствующего образования. С тех пор он работал режиссером анимации. Среди его первых работ был «Летучий корабль», традиционный м/ф. В 1983 г. поставил первый экспериментальный карикатурный фильм для взрослых – «Конфликт». За ним последовало несколько комедий с пластилином. В 1990 г. снял мультфильм «Серый волк и Красная шапочка», фильм с пластилином, высмеивающий СССР. После этого основал анимационную студию Stayer, где продолжил снимать анимационные м/ф и телевизионную рекламу.
Фильмография
Режиссёр
Серый волк энд Красная Шапочка1990, 25 минБесплатно
Брак1987, 9 минБесплатно
Выкрутасы1987, 9 минБесплатно
Банкет1986, 9 минБесплатно
Брэк!1985, 9 минБесплатно
Тяп-ляп, маляры1984, 9 минБесплатно
Конфликт1983, 7 минБесплатно
Прежде мы были птицами1982, 15 минБесплатно
Дорожная сказка1981, 9 минБесплатно
- 9.7
Летучий корабль1979, 17 минБесплатно
Приключения Хомы1978, 9 минБесплатно
Бравый инспектор Мамочкин1977, 7 минБесплатно
Достать до неба1975, 8 минБесплатно
Актёр
Серый волк энд Красная Шапочка1990, 25 минБесплатно
Брак1987, 9 минБесплатно
Выкрутасы1987, 9 минБесплатно
Лиса Патрикеевна1982, 9 минБесплатно
Кот Котофеевич1981, 9 минБесплатно
- 9.7
Ивашка из дворца пионеров1981, 9 минБесплатно
Зимовье зверей1981, 9 минБесплатно
Халиф-аист1981, 19 минБесплатно
- 9.7
Летучий корабль1979, 17 минБесплатно
Тайна запечного сверчка1977, 17 минБесплатно
Про дудочку и птичку1977, 7 минБесплатно
Жихарка1977, 9 минБесплатно
Легенда о старом маяке1976, 18 минБесплатно
Айболит и Бармалей1973, 15 минБесплатно
Митя и микробус1973, 9 минБесплатно
Василек1973, 9 минБесплатно
Сценарист
Серый волк энд Красная Шапочка1990, 25 минБесплатно
Брак1987, 9 минБесплатно
Выкрутасы1987, 9 минБесплатно
Банкет1986, 9 минБесплатно
Брэк!1985, 9 минБесплатно
Тяп-ляп, маляры1984, 9 минБесплатно
Конфликт1983, 7 минБесплатно
Прежде мы были птицами1982, 15 минБесплатно
Дорожная сказка1981, 9 минБесплатно
Про дудочку и птичку1977, 7 минБесплатно
Бравый инспектор Мамочкин1977, 7 минБесплатно
Радуга1975, 7 минБесплатно
Достать до неба1975, 8 минБесплатно
С бору по сосенке1974, 15 минБесплатно