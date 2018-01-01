Биография

Знаменитый российский и советский сценарист, режиссер анимации, продюсер, а также музыкальный актер Гарри Бардин родился 11 сентября 1941 г. Был награжден Золотой пальмовой ветвью за короткометражный фильм 1988 г. – м/ф Fioritures – и орденом Почета в 2011 г. Гарри Бардин, имя которого Гарри Яковлевич Барденштейн, известен экспериментальными музыкальными фильмами. Он родился в Чкалове (ныне Оренбург, РФ). После войны семья переехала в Лиепаю, Латвийская ССР. Гарри окончил актерский факультет МХАТа, после поступил в Московский драмтеатр им. Гоголя (ныне Гоголь-центр). Режиссер театра попросил его сократить фамилию, которая была чересчур длинной для театральных афиш, так и появился его псевдоним. С 1967 г. озвучивал мультфильмы. Примерно в то же время он отправил сценарий в «Союзмультфильм», и к/фильм Бардину предложили снять его самостоятельно, несмотря на отсутствие соответствующего образования. С тех пор он работал режиссером анимации. Среди его первых работ был «Летучий корабль», традиционный м/ф. В 1983 г. поставил первый экспериментальный карикатурный фильм для взрослых – «Конфликт». За ним последовало несколько комедий с пластилином. В 1990 г. снял мультфильм «Серый волк и Красная шапочка», фильм с пластилином, высмеивающий СССР. После этого основал анимационную студию Stayer, где продолжил снимать анимационные м/ф и телевизионную рекламу.